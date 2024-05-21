Возгорание кровли произошло в результате атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пожарными расчётами очаг возгорания оперативно был ликвидирован.
Кроме того, ещё в двух частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также был повреждён один автомобиль.
Губернатор добавил, что также в селе Ржевка был повреждён забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.
Ранее средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
Также мирная жительница Донецка пострадала в результате атаки дрона ВСУ.