Возгорание кровли произошло в результате атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате прилёта снаряда ВСУ на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пожарными расчётами очаг возгорания оперативно был ликвидирован.

Кроме того, ещё в двух частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также был повреждён один автомобиль.

Губернатор добавил, что также в селе Ржевка был повреждён забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

Также мирная жительница Донецка пострадала в результате атаки дрона ВСУ.