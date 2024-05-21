RT в Telegram
Подпишись

Возгорание кровли произошло в результате атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области

Короткая ссылка
В городе Шебекино Белгородской области в результате прилёта снаряда ВСУ на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пожарными расчётами очаг возгорания оперативно был ликвидирован. 

Кроме того, ещё в двух частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также был повреждён один автомобиль.

Губернатор добавил, что также в селе Ржевка был повреждён забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

Также мирная жительница Донецка пострадала в результате атаки дрона ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить