МВД помогает многодетной матери в оформлении гражданства РФ после запроса RT

Многодетная мать Ирина Фролова переехала из Узбекистана в Россию в 2003 году вместе с мужем и дочерью. В Свердловской области, где они поселились, у супругов родились ещё трое детей. Семья неоднократно предпринимала попытки оформить российское гражданство, но паспорта им так и не выдали. В 2016 году мужа Ирины депортировали с запретом на право въезда в Россию на пять лет. За это время в Узбекистане он нашёл новую семью, оставив Ирину одну с четырьмя детьми. Женщина обратилась в проект RT «Не один на один» с просьбой помочь ей и её детям стать гражданами РФ. После запроса в МВД сотрудники миграционной службы начали оказывать семье содействие в оформлении документов.

© Фото из личного архива

Жительница Свердловской области 48-летняя Ирина Фролова родилась в городе Ташкенте. Её родители тоже родом из Узбекистана, но бабушки и дедушки, по её словам, проживали на территории России.

«Мои предки — русские. Бабушка по папиной линии, Валентина Дмитриевна Тальнова, родилась в Самарской губернии. По родителям мамы архивные документы я не запрашивала, но, по воспоминаниям родственников, они тоже жили в России», — рассказывает RT Ирина.

В Узбекистане Фролова окончила школу, затем Ташкентское городское училище имени Боровского по специальности «сестринское дело». В конце 1990-х годов познакомилась с будущим мужем Радисом Атауллиным. У пары родилась дочь Анастасия, после чего они оформили брак.

В 2003 году семья переехала жить в Россию.

«Мой муж по национальности башкир. Родился в РСФСР, но ещё ребёнком с родителями переехал в Узбекистан. Так что мы решили вернуться на свою историческую родину, — объясняет Ирина. — К тому же в Узбекистане на тот момент уже были сложности с работой и учёбой. В учебные заведения в первую очередь брали местное население, русским и русскоязычным было труднее поступить куда-либо. Даже когда я училась в медицинском училище, в русские группы брали в том числе узбеков, которые окончили русскоязычные школы. Мест для русских было меньше, а работу предлагали только низкооплачиваемую. Заработать на жизнь было очень сложно».

Сначала семья поселилась в городе Верхняя Пышма Свердловской области, а через несколько месяцев перебралась в соседний Среднеуральск. Там, по словам Ирины, удалось снять квартиру и до сегодняшнего дня она вместе с детьми безвыездно проживает в этом городе.

Сразу по приезде супруги сделали регистрацию и подали документы в миграционную службу для получения разрешения на временное проживание (РВП), но ответа по итогам рассмотрения заявлений не последовало.

«Затем у нас украли деньги, и мы не смогли продлевать временную регистрацию и продолжать оформление документов, — вспоминает Ирина. — Муж устроился в частную охранную организацию, а я работать не могла, так как сидела с детьми. К 2013 году у нас их было уже четверо: Анастасия, Арсений, Дарья и Арина. Все, кроме Насти (она родилась в Узбекистане), получили российские свидетельства о рождении».

По словам Фроловой, они с мужем неоднократно пытались решить проблему с оформлением документов: обращались в местную миграционную службу, в главное управление в Екатеринбурге, писали обращение на имя президента, но помочь им так и не смогли.

Осталась одна с детьми

В ноябре 2016-го мужа Ирины задержали для проверки документов, а затем депортировали в Узбекистан с запретом на право въезда в Россию на пять лет. Ирина осталась одна с четырьмя несовершеннолетними детьми на руках.

Старшая дочь супругов, Анастасия, окончила 11 классов, но без документов не смогла поступить в вуз.

«Благо она смогла сдать ЕГЭ по своему свидетельству о рождении, так как на тот момент у неё не было даже узбекского паспорта, — объясняет Ирина. — Получить его можно было только в Новосибирске, так как консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге на тот момент не было. Нужно было найти деньги на перелёт, оформление паспорта и огромные штрафы консульства за не вовремя оформленный документ. У нас не было финансовой возможности всё это оплатить. Арсений и Дарья окончили девять классов школы и тоже не смогли дальше учиться без документов. Подрабатывают по мере возможности. Младшая дочь, Арина, сейчас в пятом классе. Нашей семье очень везёт на неравнодушных людей. Несмотря на отсутствие документов, мои дети смогли получить среднее школьное образование».

По словам Ирины, её муж после депортации в Узбекистан завёл там новую семью. «Я работаю, чтобы прокормить детей. Зарплата небольшая, но на нормальную работу не берут — нет необходимых документов», — говорит Ирина.

В ноябре 2018 года генконсульство Республики Узбекистан открылось в Екатеринбурге.

«Выдавать загранпаспорта там начали только в 2021 году. В 2022-м я поменяла свой узбекский паспорт, а Насте выдали загранпаспорт», — объясняет женщина.

В мае 2023 года Ирина обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД России по Свердловской области, чтобы узнать, каким образом она может оформить документы себе и детям. Ей сообщили, что младшим детям сперва нужно сделать узбекские паспорта, а затем решать проблему с урегулированием правового статуса в РФ.

«Сказали, что процесс будет долгим, так как у нас нет оснований для упрощённого порядка получения гражданства. Из-за того что все наши документы просрочены, вопрос будет решаться через суд и есть вероятность, что нас могут депортировать. Я в отчаянии. Мы оказались в замкнутом круге, который не получается разорвать. Мои дети видят дальнейшую жизнь только в России, они не хотят ехать в Узбекистан. Нам очень хочется быть не только русскими, но и россиянами. Быть полноправными гражданами своей страны, спокойно учиться и работать, не боясь попасться на проверке документов и быть депортированными», — написала Ирина в своём обращении в проект RT «Не один на один».

Начали оказывать содействие

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь Ирине Фроловой и её детям получить российское гражданство.

Как сообщили в пресс-службе министерства, Ирина сможет обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» при условии документального подтверждения проживания её дедушки или бабушки на территории РФ и родственных с ними связей, а также при условии оформления на территории РФ статуса постоянно проживающего лица, то есть получения вида на жительство иностранного гражданина, прожив до его оформления не менее одного года на основании РВП. При этом просьба о приёме несовершеннолетних детей в российское гражданство может быть включена в заявление Фроловой о приёме в гражданство РФ. Паспорта детей в этом случае предоставляются при их наличии.

«После приобретения Фроловой И.В. российского гражданства её несовершеннолетние дети при наличии вида на жительство в Российской Федерации также могут быть приняты в гражданство РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 16 Федерального закона №138-ФЗ. С целью оказания содействия Фроловой И.В. и её детям в ГУ МВД России по Свердловской области направлены необходимые рекомендации об урегулировании правового статуса заявителя и её детей на территории РФ», — пояснили в МВД.

По словам Ирины, ей и её детям начали оказывать содействие в урегулировании правового статуса, а также в оформлении разрешительных документов. Арсений проходит процедуру установления личности, Ирина с Дарьей и Ариной подали заявления на получение временного убежища в РФ, а Анастасия ожидает решения о выделении квоты на РВП.

«Нам помогают. Спасибо за это огромное», — поблагодарила многодетная мать.