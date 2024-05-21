Возле торгового центра «Вояж» в Тюмени столб упал на автомобиль Lada.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональное отделение УГИБДД.

«Один столб пробил насквозь LADA Granta, ехавшую в сторону центра города», — сказали в Госавтоинспекции.

Уточняется, что автомобилем управляла 23-летняя водитель, которая не пострадала в результате происшествия.

По данным ведомства, ЧП произошло, когда грузовик перевозил павильон — он задел трос, из-за чего и упали два столба. Один из упавших столбов как раз рухнул на ехавшую LADA Granta.