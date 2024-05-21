«Известия»: ВС России применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО

Российские военные применили наземный беспилотник «Лягушка» в зоне СВО для подрыва опорного пункта ВСУ.

Об этом пишут «Известия».

Как пишет портал, «Лягушка» представляет собой первый серийный наземный дрон-камикадзе, который управляется как и обычный FPV-дрон. У него меньшая манёвренность, чем у летающего беспилотника, но при этом он может нести на себе целых 30 кг взрывчатки.

При помощи него российские военные подорвали опорный пункт противника.

«Это две противотанковые мины. Можно подъехать к хорошо укреплённому опорному пункту, прямо к амбразуре, и взорвать его, что недавно эти ребята и сделали», — пояснил корреспондент издания Валентин Трушнин.

Как рассказал один из российских бойцов, изначально дальность работы беспилотника не превышала 400 м, однако благодаря модернизации и выносу ретранслятора сейчас дрон может проехать до 3—4 км.

Ранее бойцы ВС России показали военному корреспонденту RT Александру Симонову работу собственной мастерской по производству беспилотников.