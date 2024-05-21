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Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении снаряда РСЗО «Ольха» и двух БПЛА за ночь

МО РФ: над Белгородской областью уничтожены снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА

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Сергей Гусаров
В ночь на 21 мая российские дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ. Над Белгородской областью сбиты один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника самолётного типа. Ещё один БПЛА уничтожен утром над Курской областью.
Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении снаряда РСЗО «Ольха» и двух БПЛА за ночь
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова
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  • 21 мая 2024

    Военкор RT Александр Яремчук показал кадры работы артиллеристов Южной группировки войск на Северском направлении.

  • 20 человек погибли за минувшую неделю в результате обстрелов российских населённых пунктов со стороны украинских войск, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    «За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 135 мирных жителей: ранены 115 человек, в том числе семь несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе ребёнок», — говорится в публикации Мирошника в Telegram.

    По его информации, всего по гражданским целям на прифронтовых российских территориях ВСУ выпустили не менее 2109 боеприпасов.

  • Главные события спецоперации за 20 мая — в материале RT.

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  • Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в Белгородской области, ещё три человека ранены. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, инцидент произошёл рядом с КПП посёлка Октябрьский.

    От полученных ранений женщина скончалась на месте, остальные пассажиры машины получили различные травмы.

    «Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свёкор и муж с осколочными ранениями разных частей тела — в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.

  • ВС России за три дня пешком прошли почти столько же, сколько ВСУ за весь период контрнаступления летом прошлого года на бронетехнике, заявил в интервью журналисту Александру Шелесту* экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева.

    По его словам, украинские власти были заняты строительством потёмкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении.

    «Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — RT.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны», — приводит слова Ревы РИА Новости.

    * Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.

  • Российские военные ударили по железнодорожной станции в Черноморске (Одесская область), через которую для ВСУ идут составы с техникой и снарядами из Румынии. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции Черноморск-порт», — приводит его слова РИА Новости.

  • В ночь на 21 мая над территорией Белгородской области сбиты один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника самолётного типа, заявили в Минобороны РФ.

    Кроме того, около 07:00 над территорией Курской области сбит один БПЛА.

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