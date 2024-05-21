Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении снаряда РСЗО «Ольха» и двух БПЛА за ночь

МО РФ: над Белгородской областью уничтожены снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА

В ночь на 21 мая российские дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ. Над Белгородской областью сбиты один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника самолётного типа. Ещё один БПЛА уничтожен утром над Курской областью.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова