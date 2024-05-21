Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили об уничтожении снаряда РСЗО «Ольха» и двух БПЛА за ночь
МО РФ: над Белгородской областью уничтожены снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
-
21 мая 2024
Военкор RT Александр Яремчук показал кадры работы артиллеристов Южной группировки войск на Северском направлении.
-
20 человек погибли за минувшую неделю в результате обстрелов российских населённых пунктов со стороны украинских войск, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 135 мирных жителей: ранены 115 человек, в том числе семь несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе ребёнок», — говорится в публикации Мирошника в Telegram.
По его информации, всего по гражданским целям на прифронтовых российских территориях ВСУ выпустили не менее 2109 боеприпасов.
-
Главные события спецоперации за 20 мая — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 20 маяОтражение удара авиации ВСУ по Луганску крылатыми ракетами SCALP-EG, ВС РФ продвигаются в городской застройке района Канал в Часовом...
-
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ на движущийся легковой автомобиль в Белгородской области, ещё три человека ранены. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, инцидент произошёл рядом с КПП посёлка Октябрьский.
От полученных ранений женщина скончалась на месте, остальные пассажиры машины получили различные травмы.
«Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свёкор и муж с осколочными ранениями разных частей тела — в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.
-
ВС России за три дня пешком прошли почти столько же, сколько ВСУ за весь период контрнаступления летом прошлого года на бронетехнике, заявил в интервью журналисту Александру Шелесту* экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева.
По его словам, украинские власти были заняты строительством потёмкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении.
«Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — RT.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны», — приводит слова Ревы РИА Новости.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.
-
Российские военные ударили по железнодорожной станции в Черноморске (Одесская область), через которую для ВСУ идут составы с техникой и снарядами из Румынии. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции Черноморск-порт», — приводит его слова РИА Новости.
-
В ночь на 21 мая над территорией Белгородской области сбиты один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотника самолётного типа, заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, около 07:00 над территорией Курской области сбит один БПЛА.