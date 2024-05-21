Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия населённых пунктов солдатами ВСУ
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Как он рассказал РИА Новости, украинская сторона делает вбросы видео в интернет, на которых якобы зафиксировано то, как вешаются украинские флаги в населённых пунктах. При этом в реальности города и сёла оставались под контролем ВС России.
Схему подобного манёвра удалось раскрыть благодаря одному часовому. Во время ночного дежурства он заметил работу дрона «Баба-Яга», который при этом не совершал атаку.
«И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населённый пункт был за нами», — добавил Сафон.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР и ЛНР.