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Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия населённых пунктов солдатами ВСУ

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Боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным Сафон заявил, что украинские военные используют беспилотники «Баба-Яга» для инсценировок взятия населённых пунктов в зоне спецоперации.
Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия населённых пунктов солдатами ВСУ
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Как он рассказал РИА Новости, украинская сторона делает вбросы видео в интернет, на которых якобы зафиксировано то, как вешаются украинские флаги в населённых пунктах. При этом в реальности города и сёла оставались под контролем ВС России.

Схему подобного манёвра удалось раскрыть благодаря одному часовому. Во время ночного дежурства он заметил работу дрона «Баба-Яга», который при этом не совершал атаку.

«И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населённый пункт был за нами», — добавил Сафон.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления ВСУ с помощью дронов в районе Спорного на границе ДНР и ЛНР.

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