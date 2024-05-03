WSJ: у Boeing начались проблемы с производством из-за санкций против России

У американской компании Boeing возникли трудности при производстве новых самолётов из-за антироссийских санкций.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как указывается в материале издания, после начала СВО производитель терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner компания RTX свернула работу в России.

Это привело к тому, что хотя сначала объём поставок, осуществлявшихся мощностями США и Британии, удовлетворял спрос, однако после запросы компании уже не могли довольствоваться имеющимися масштабами создаваемой продукции.

Гендиректор компании Давид Калхоун отметил, что проблема с теплообменниками не является единственной, так, например, у корпорации наблюдается дефицит пассажирских кресел от сторонних поставщиков, преодолеть который будет ещё труднее.

Ранее сообщалось, что ещё один источник утечек о нарушениях при производстве самолётов Boeing внезапно заболел и скончался в США.

До этого в марте в США нашли мёртвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing.