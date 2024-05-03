СК возбудил дело на бросившую цветы в Вечный огонь в Биробиджане

Следователи возбудили уголовное дело об осквернении памяти защитников Отечества на неизвестную, бросившую цветы с мемориала в Вечный огонь в Биробиджане.

Об этом говорится в Telegram СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК России (осквернение памяти защитников Отечества)», — отмечается в заявлении.

По имеющимся данным, в ночь с 1 на 2 мая 2024 года в Биробиджане неизвестная собрала цветы с мемориала и бросила их в Вечный огонь.

В настоящий момент она разыскивается.

Ранее Ленинградский райсуд Калининграда приговорил двух туристов из Свердловской области и Ижевска к одному году и шести месяцам заключения за осквернение воинского мемориала.