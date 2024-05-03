СК возбудил дело на бросившую цветы в Вечный огонь в Биробиджане
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК России (осквернение памяти защитников Отечества)», — отмечается в заявлении.
По имеющимся данным, в ночь с 1 на 2 мая 2024 года в Биробиджане неизвестная собрала цветы с мемориала и бросила их в Вечный огонь.
В настоящий момент она разыскивается.
Ранее Ленинградский райсуд Калининграда приговорил двух туристов из Свердловской области и Ижевска к одному году и шести месяцам заключения за осквернение воинского мемориала.