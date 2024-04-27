Двух туристов приговорили к заключению за осквернение воинского мемориала
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, фигуранты дела устроили танцы в состоянии алкогольного опьянения у Вечного огня.
«Приговором Ленинградского районного суда подсудимым с учётом роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и в виде лишения свободы на срок шесть месяцев», — говорится в заявлении.
Ранее на Сахалине возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня.
Также на Кубани осудят жителя Дагестана по делу об осквернении Вечного огня.