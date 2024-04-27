Двух туристов приговорили к заключению за осквернение воинского мемориала

Ленинградский райсуд Калининграда приговорил двух туристов из Свердловской области и Ижевска к одному году и шести месяцам заключения за осквернение воинского мемориала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, фигуранты дела устроили танцы в состоянии алкогольного опьянения у Вечного огня.

«Приговором Ленинградского районного суда подсудимым с учётом роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и в виде лишения свободы на срок шесть месяцев», — говорится в заявлении.

Ранее на Сахалине возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня.

Также на Кубани осудят жителя Дагестана по делу об осквернении Вечного огня.