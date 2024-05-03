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В Крыму расширят меры поддержки многодетных семей

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Госсовет Крыма внёс изменения в закон о соцподдержке многодетных семей. Этот статус будут устанавливать бессрочно, а условия для его присвоения будут уточняться.
В Крыму расширят меры поддержки многодетных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Кроме того, многодетные семьи республики смогут бесплатно посещать мероприятия, парки и выставки неограниченное количество раз.

«Действие закона теперь также распространяется на военнослужащих и государственных служащих, откомандированных для службы и имеющих подтверждённое регистрацией место пребывания в Крыму, и на студентов, получающих образование очно на бесплатной и коммерческой основе, до достижения ими возраста 23 лет», — заявил председатель Госсовета Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о новых льготах для многодетных семей.

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