В ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о новых льготах для многодетных семей.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Дмитрия Артюхова.

«В Год семьи в России и Год детства на Ямале мы запускаем новые меры поддержки многодетных семей... Очень большое решение в рамках подготовки к учебному году — на каждого ребёнка в многодетной семье будет полагаться электронный сертификат на 15 тыс. рублей на приобретение товаров к учёбе», — заявил глава региона.

Новая мера вступит в силу с 1 июня. Электронный сертификат родители смогут получить по заявлению.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей.