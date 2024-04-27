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В ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей

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В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о новых льготах для многодетных семей.
В ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Дмитрия Артюхова.

«В Год семьи в России и Год детства на Ямале мы запускаем новые меры поддержки многодетных семей... Очень большое решение в рамках подготовки к учебному году — на каждого ребёнка в многодетной семье будет полагаться электронный сертификат на 15 тыс. рублей на приобретение товаров к учёбе», — заявил глава региона.

Новая мера вступит в силу с 1 июня. Электронный сертификат родители смогут получить по заявлению.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей.

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