В Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.
Закон разработали по поручению главы региона Владимира Владимирова и в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Помимо комплекса мер соцподдержки, на региональном уровне установлены дополнительные виды помощи. В частности, уточнён статус многодетной семьи.
Ранее сообщалось, что законопроект о новых мерах поддержки для многодетных семей приняли на заседании законодательного собрания Приморского края.