В Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей

В Ставропольском крае установили дополнительные меры поддержки для многодетных семей. Соответствующий закон приняли на заседании региональной думы.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Закон разработали по поручению главы региона Владимира Владимирова и в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Помимо комплекса мер соцподдержки, на региональном уровне установлены дополнительные виды помощи. В частности, уточнён статус многодетной семьи.

Ранее сообщалось, что законопроект о новых мерах поддержки для многодетных семей приняли на заседании законодательного собрания Приморского края.