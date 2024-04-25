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В Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей

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В Ставропольском крае установили дополнительные меры поддержки для многодетных семей. Соответствующий закон приняли на заседании региональной думы.
В Ставропольском крае приняли закон о поддержке многодетных семей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Закон разработали по поручению главы региона Владимира Владимирова и в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Помимо комплекса мер соцподдержки, на региональном уровне установлены дополнительные виды помощи. В частности, уточнён статус многодетной семьи.

Ранее сообщалось, что законопроект о новых мерах поддержки для многодетных семей приняли на заседании законодательного собрания Приморского края.

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