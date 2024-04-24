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Многодетным семьям Приморья предоставят новые льготы

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Законопроект о новых мерах поддержки для многодетных семей приняли на заседании законодательного собрания Приморского края.

Об этом информирует Vostokmedia.com.

Вне зависимости от уровня доходов многодетным семьям будут бесплатно предоставлять рецептурные лекарства для детей до шести лет.

Также семьям с доходом ниже двух единиц прожиточного минимума компенсируют стоимость проезда детей на автобусах, трамваях, троллейбусах и электропоездах суммой до 1820 рублей в месяц на каждого.

Помимо этого, для многодетных семей из числа старообрядцев, проживающих в регионе, будут выделять 5 тыс. рублей на оплату проезда любым автомобильным транспортом, и ещё 5 тыс. рублей будут выплачивать ежегодно на каждого ребёнка до 18 лет.

Ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал о выделении дополнительных 700 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионе.

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