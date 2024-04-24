Многодетным семьям Приморья предоставят новые льготы
Об этом информирует Vostokmedia.com.
Вне зависимости от уровня доходов многодетным семьям будут бесплатно предоставлять рецептурные лекарства для детей до шести лет.
Также семьям с доходом ниже двух единиц прожиточного минимума компенсируют стоимость проезда детей на автобусах, трамваях, троллейбусах и электропоездах суммой до 1820 рублей в месяц на каждого.
Помимо этого, для многодетных семей из числа старообрядцев, проживающих в регионе, будут выделять 5 тыс. рублей на оплату проезда любым автомобильным транспортом, и ещё 5 тыс. рублей будут выплачивать ежегодно на каждого ребёнка до 18 лет.
Ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал о выделении дополнительных 700 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионе.