В Свердловской области направят ещё 700 млн рублей на поддержку многодетных семей

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов заявил о выделении дополнительных 700 млн рублей на поддержку многодетных семей.

Об этом сообщает URA.RU.

«Предлагается скорректировать понятие «многодетной семьи» при предоставлении мер соцподдержки. В данной трактовке многодетная семья должна состоять из трёх и более детей, в том числе принятых на воспитание в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет — при условии, что они учатся очно в образовательных организациях», — сказал Злоказов.

Он также отметил, что законопроект предусматривает компенсацию в размере до 30% на оплату услуг ЖКХ, бесплатное посещение областных государственных и муниципальных музеев, денежную выплату на покупку одежды — для покупки школьной и спортивной формы.

Ранее сообщалось, что в ХМАО число многодетных семей выросло в четыре раза за десять лет.