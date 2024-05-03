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Спасатели спрогнозировали снегопад в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается сильный снегопад.
Спасатели спрогнозировали снегопад в ХМАО
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Adams

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 4 мая 2024 года местами по центральной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Кондинском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах и в городах Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе) ожидается сильный снег», — отмечается в сообщении.

Жителям советуют плотно закрывать окна в домах, а на улице — не приближаться к деревьям и не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о предварительном прогнозе погоды на 9 мая в Москве.

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