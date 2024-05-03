Синоптик: 9 мая температура в Центральной России ожидается на 10 °С ниже нормы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о предварительном прогнозе погоды на 9 мая в Москве.

По словам синоптика, в День Победы температурный фон в Центральной России ожидается аномально холодным — на 10 °С ниже положенной климатической нормы.

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем, смещающимся в Волго-Вятский регион, что обеспечит ультраполярное вторжение студёного воздуха из акватории сурового Карского моря», — объяснил Тишковец.

Он добавил, что в Москве 9 мая ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

«Ветер северо-западных румбов, порывистый, 4—9 м/с. Температура воздуха ночью в столице 0…-3 °С, днём не выше +5…+10 °С. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3—4 °С холоднее истинной температуры», — отметил собеседник RT.

Он также уточнил, что, согласно данным метеостатистики, такого холодного 9-го мая в Москве не было четверть века.

«Последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году, когда было -3,8 °С», — заключил Тишковец.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал заморозки в Москве.