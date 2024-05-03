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В России введён временный запрет на экспорт сахара

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Российское правительство ввело до 31 августа временный запрет на вывоз с российской территории тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.
В России введён временный запрет на экспорт сахара
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram кабмина.

«В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом подписано», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что соответствующее ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года.

Уточняется, что данный шаг направлен на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Также правительство добавило, что есть исключения. Поставки сахара могут осуществляться в страны ЕАЭС в определённых объёмах.

Ранее правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото.

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