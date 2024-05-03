Фигуристка Шанаева заявила, что всё ещё находится в поиске партнёра

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду, рассказала о поиске нового партнёра.

«Я ещё в поисках. С теми, кто приходил, у нас не совсем совпадали параметры. Поэтому пока не могу сказать, что идёт какая-то глобальная подготовка к следующему сезону», — приводит слова Шанаевой Лента новостей Владикавказа.

Она отметила, что главное, чтобы у неё с партнёром совпадали цели и работоспособность.

С 2022 года Шанаева выступала в паре с Павлом Дроздом. В сезоне-2022/23 фигуристы завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

Дуэт распался весной 2024 года. Шанаева осталась в группе Александра Жулина.

Ранее Тарасова заявила, что Шанаева и Дрозд были бы неконкурентоспособны на мировом уровне.