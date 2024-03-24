Тарасова: Шанаева и Дрозд были бы неконкурентоспособны на мировом уровне

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о распаде танцевального дуэта Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

«Честно говоря, не была фанаткой данной пары. Они просто ничего не оставили в моей памяти. Поэтому и трагедии в распаде дуэта не вижу. Повторюсь, ребята не запомнились, хотя и занимали второе место на чемпионате России. Самое главное ведь даже не это, а отсутствие индивидуальности. Нового они нам не дали. На мой взгляд, Шанаева и Дрозд катались совершенно средне. Соответственно, выдающихся перспектив у них тоже не имелось. Они были бы неконкурентоспособны на мировом уровне, а остальное меня не интересует. Судить же об их будущем теперь сложно», — отметила она в беседе с RT.

Ранее Бестемьянова заявила, что Шанаева достойна лучшего партнёра, чем Дрозд.