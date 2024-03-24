Бестемьянова: Шанаева достойна лучшего партнёра, чем Дрозд

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала распад дуэта Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

«Сложно судить о ситуации, не находясь внутри неё. Не могу сказать, что сильно удивлена их распадом. С детства знаю Шанаеву, и мне кажется, она достойна лучшего партнёра. Я абсолютно уверена: если она найдёт такого, то будет показывать куда более впечатляющие результаты. Но сейчас тяжело рассуждать, кто бы из танцоров мог Елизавете подойти», — сказала она RT.

Ранее Дрозд рассказал, что продолжит карьеру после распада дуэта с Шанаевой.