Дрозд рассказал, что продолжит карьеру после распада дуэта с Шанаевой

Фигурист Павел Дрозд заявил, что продолжит карьеру после распада танцевального дуэта с Елизаветой Шанаевой.

«Со своей стороны хочу выразить большую благодарность за эти пять лет тренерскому штабу. Искренне благодарен за все знания и труд. Мы очень тепло попрощались с Жулиным и всей командой», — цитирует фигуриста ТАСС.

Шанаева осталась в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнёра. Дрозд ушёл к Ксении Румянцевой, но неизвестно, продолжит ли он карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 фигуристы завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что дуэт Шанаевой и Дрозда ничем ей не запомнился.