RT в Telegram
Подпишись

Дрозд рассказал, что продолжит карьеру после распада дуэта с Шанаевой

Короткая ссылка
Фигурист Павел Дрозд заявил, что продолжит карьеру после распада танцевального дуэта с Елизаветой Шанаевой.
Дрозд рассказал, что продолжит карьеру после распада дуэта с Шанаевой
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Со своей стороны хочу выразить большую благодарность за эти пять лет тренерскому штабу. Искренне благодарен за все знания и труд. Мы очень тепло попрощались с Жулиным и всей командой», — цитирует фигуриста ТАСС.

Шанаева осталась в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнёра. Дрозд ушёл к Ксении Румянцевой, но неизвестно, продолжит ли он карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 фигуристы завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что дуэт Шанаевой и Дрозда ничем ей не запомнился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить