Тарасова: дуэт Шанаевой и Дрозда ничем мне не запомнился

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о распаде дуэта Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

«Большая ли потеря — распад дуэта Шанаевой и Дрозда? Никакая. Дуэт не запомнился, я не была их фанаткой», — цитирует Тарасову СЭ.

Шанаева осталась в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнёра. Дрозд ушёл к Ксении Румянцевой, но неизвестно, продолжит ли он карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 фигуристы завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова пожелала Шанаевой найти партнёра, который будет ставить перед собой высокие цели.