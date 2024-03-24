Бестемьянова: желаю Шанаевой найти партнёра, который будет ставить перед собой высокие цели

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала распад дуэта Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

«Для меня в этой паре была важна Лиза. Она очень талантливая девочка. Желаю ей найти партнёра, который будет ставить перед собой высокие цели», — цитирует Бестемьянову «Матч ТВ».

Шанаева осталась в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнёра. Дрозд ушёл к Ксении Румянцевой, но неизвестно, продолжит ли он карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 фигуристы завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

Ранее Жулин подтвердил распад танцевальной пары Шанаева — Дрозд.