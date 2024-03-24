Жулин подтвердил распад танцевальной пары Шанаева — Дрозд

Российский тренер Александр Жулин подтвердил информацию о распаде танцевальной пары Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.

«Они больше вместе не катаются. Причина внутренняя у них самих. Надо им вопросы задавать. Они просто пришли и сказали, что больше не катаются вместе», — цитирует тренера «СЭ».

Шанаева осталась в группе Жулина и, вероятно, будет искать нового партнёра. Дрозд ушёл к Ксении Румянцевой, но неизвестно, продолжит ли он карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 фигуристы завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а на следующий год стали четвёртыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

Ранее Александр Жулин заявил, что Малинин на чемпионате мира показал высший уровень.