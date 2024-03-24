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Жулин: Малинин на ЧМ показал высший уровень, русских не победить

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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал победу американца русского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале.
Жулин: Малинин на ЧМ показал высший уровень, русских не победить
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Это просто фантастика! Невероятное сделал Малинин, показал высший уровень! Русских не победить!» — приводит слова Жулина Sport24.

В произвольной программе Малинин прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин заняли 12-е место на чемпионате мира в Монреале.

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