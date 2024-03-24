Дэвис и Смолкин заняли 12-е место на чемпионате мира в Монреале
Победителями турнира стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. По итогам ритм-танца и произвольного танца они получили от судей 222,20 балла.
Второе и третье места заняли Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (219,68) и Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (216,52).
Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали двенадцатыми — 188,44 балла.
Ранее Каори Сакамото в третий раз подряд стала чемпионкой мира по фигурному катанию.