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Дэвис и Смолкин заняли 12-е место на чемпионате мира в Монреале

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Завершились выступления танцевальных пар на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада).

Победителями турнира стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. По итогам ритм-танца и произвольного танца они получили от судей 222,20 балла.

Второе и третье места заняли Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (219,68) и Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (216,52).

Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали двенадцатыми — 188,44 балла.

Ранее Каори Сакамото в третий раз подряд стала чемпионкой мира по фигурному катанию.

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