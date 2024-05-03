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Ростовский СК возбудил дело по факту выселения дочери пропавшего бойца СВО

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В СУ СК России по Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела после появления в сети видеообращения 14-летней девочки к президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину о выселении её и матери из их дома в селе Самарском.
Ростовский СК возбудил дело по факту выселения дочери пропавшего бойца СВО
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram-канале регионального отделения ведомства.

«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что СК организовал проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарского в Ростовской области и её 14-летней дочери. По имеющимся данным, их выселил из дома мигрант из Центральной Азии.

Девочка рассказала в видеообращении, что её отец пропал без вести в зоне СВО, а в декабре мигрант из Узбекистана переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащий её семье дом.

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