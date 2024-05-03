RT в Telegram
Подпишись

СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО

Короткая ссылка
СК организовал проверку по обращению о нарушении прав жительницы села Самарское в Ростовской области и её 14-летней дочери. По имеющимся данным, их выселил из дома мигрант из Центральной Азии.
СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в региональном отделении СК.

«По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Как пишет агентство, ранее в соцсетях появилось видеообращение девочки из села Самарское к президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Она рассказала, что её отец пропал без вести в зоне СВО, а в декабре мигрант из Узбекистана переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащий её семье дом. Местные власти и правоохранительные органы, по её словам, ситуацию игнорируют.

В январе СК сообщил о задержании троих подозреваемых в нападении на бойцов СВО в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить