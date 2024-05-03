СК проверяет историю с выселением из дома дочери пропавшего бойца СВО
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в региональном отделении СК.
«По поручению председателя Следственного комитета проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.
Как пишет агентство, ранее в соцсетях появилось видеообращение девочки из села Самарское к президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Она рассказала, что её отец пропал без вести в зоне СВО, а в декабре мигрант из Узбекистана переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащий её семье дом. Местные власти и правоохранительные органы, по её словам, ситуацию игнорируют.
В январе СК сообщил о задержании троих подозреваемых в нападении на бойцов СВО в Челябинске.