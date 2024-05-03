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Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Херсонской области

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Украинские военные нанесли удар по жилым кварталам в Алёшках Херсонской области. В результате атаки был ранен один человек.
Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

«Сегодня удар украинских террористов по жилым кварталам в Алёшках привёл к ранению одного человека», — сказал Василенко.

Вместе с этим он добавил, что с начала 2024 года от обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли 11 мирных жителей, в том числе один ребёнок. При этом также пострадали 73 человека.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле автомобиля в регионе.

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