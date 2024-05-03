Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.
«Сегодня удар украинских террористов по жилым кварталам в Алёшках привёл к ранению одного человека», — сказал Василенко.
Вместе с этим он добавил, что с начала 2024 года от обстрелов ВСУ в Херсонской области погибли 11 мирных жителей, в том числе один ребёнок. При этом также пострадали 73 человека.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле автомобиля в регионе.