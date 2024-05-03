Специалист Провозен дала рекомендации по поступлению в колледж
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«Прежде всего, важно помнить, что приём в колледж осуществляется по среднему баллу аттестата. При этом результаты ОГЭ также влияют на средний балл. Уже сейчас можно проанализировать свои текущие оценки и оценить шансы на поступление», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, также важно обратить внимание на дополнительные вступительные экзамены. Как пояснила Провозен, это может быть и тестовое задание.
«Для поступления на творческие специальности необходимо выполнить творческое задание. На направление рекламы, например, может понадобиться наличие портфолио или рисунок непосредственно в аудитории», — сказала эксперт.
Как отметила Провозен, необходимо узнать, есть ли у учебного заведения лицензия на образование и аккредитация на выбранном направлении.
«Также школьнику и его родителям нужно изучить учебный план колледжа, посмотреть, какие дисциплины преподаются, насколько они актуальны и современны, какая предполагается практика», — добавила она.
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