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Специалист Провозен дала рекомендации по поступлению в колледж

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Руководитель учебно-методического отдела колледжа Maxitet Елена Провозен дала советы по поступлению в колледжи.
Специалист Провозен дала рекомендации по поступлению в колледж
  • Gettyimages.ru
  • © Frédéric Soltan/Corbis

«Прежде всего, важно помнить, что приём в колледж осуществляется по среднему баллу аттестата. При этом результаты ОГЭ также влияют на средний балл. Уже сейчас можно проанализировать свои текущие оценки и оценить шансы на поступление», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также важно обратить внимание на дополнительные вступительные экзамены. Как пояснила Провозен, это может быть и тестовое задание.

«Для поступления на творческие специальности необходимо выполнить творческое задание. На направление рекламы, например, может понадобиться наличие портфолио или рисунок непосредственно в аудитории», — сказала эксперт.

Как отметила Провозен, необходимо узнать, есть ли у учебного заведения лицензия на образование и аккредитация на выбранном направлении.

«Также школьнику и его родителям нужно изучить учебный план колледжа, посмотреть, какие дисциплины преподаются, насколько они актуальны и современны, какая предполагается практика», — добавила она.

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