В Самарской области вручили награды отличившимся жителям
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news.
«Здесь присутствуют представители разных профессий. Но всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно трудиться на благо родной земли, служить России», — заявил Азаров.
По его словам, награждённые укрепляют статус области как опорного края державы.
Вручены награды и многодетным матерям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.