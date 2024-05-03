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В Самарской области вручили награды отличившимся жителям

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям региона.
В Самарской области вручили награды отличившимся жителям
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

«Здесь присутствуют представители разных профессий. Но всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно трудиться на благо родной земли, служить России», — заявил Азаров.

По его словам, награждённые укрепляют статус области как опорного края державы.

Вручены награды и многодетным матерям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.

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