Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, художественного руководителя «Вивальди-оркестра» Светлану Безродную наградили «за полвека безупречной службы Москве», а худрука детского музыкального театра «Домисолька» Ольгу Юдахину — за труды в культуре и искусстве.

Звания заслуженного учителя Москвы удостоен педагог по русскому языку и литературе школы №2030 Дмитрий Субботин.

Орден Пирогова получил научный консультант НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Юрий Радченко.

Главврач детской поликлиники №81 Кирилл Мельников и анестезиолог-реаниматолог ГКБ №15 имени Филатова Владимир Хвостиков награждены медалями Луки Крымского.

Ранее сообщалось, что в Самарской области вручили госнаграды отличившимся жителям.