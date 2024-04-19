Собянин вручил награды выдающимся москвичам
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В частности, художественного руководителя «Вивальди-оркестра» Светлану Безродную наградили «за полвека безупречной службы Москве», а худрука детского музыкального театра «Домисолька» Ольгу Юдахину — за труды в культуре и искусстве.
Звания заслуженного учителя Москвы удостоен педагог по русскому языку и литературе школы №2030 Дмитрий Субботин.
Орден Пирогова получил научный консультант НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Юрий Радченко.
Главврач детской поликлиники №81 Кирилл Мельников и анестезиолог-реаниматолог ГКБ №15 имени Филатова Владимир Хвостиков награждены медалями Луки Крымского.
Ранее сообщалось, что в Самарской области вручили госнаграды отличившимся жителям.