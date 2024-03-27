В Самарской области вручили госнаграды отличившимся жителям

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям, в том числе военнослужащим, сотрудникам промышленных предприятий, аграриям, врачам, педагогам, представителям общественных организаций.

Об этом сообщает volga.news.

«Я рад встрече с замечательными, талантливыми, мужественными земляками — людьми, которые своими делами прославляют наш регион, делают сильнее нашу страну. Каждый из вас когда-то встал на путь верного, преданного служения своему Отечеству и сегодня продолжает уверенно по нему следовать», — сказал Азаров.

Например, почётное звание заслуженного врача России присвоено заведующему ортопедическим отделением №2 Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина кандидату медицинских наук Сергею Литвинову.

За заслуги в научно-педагогической деятельности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён ректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» Вадим Чумак.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вручили госнаграды учёным и врачам.