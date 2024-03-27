RT в Telegram
Подпишись

В Самарской области вручили госнаграды отличившимся жителям

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям, в том числе военнослужащим, сотрудникам промышленных предприятий, аграриям, врачам, педагогам, представителям общественных организаций.
В Самарской области вручили госнаграды отличившимся жителям
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

«Я рад встрече с замечательными, талантливыми, мужественными земляками — людьми, которые своими делами прославляют наш регион, делают сильнее нашу страну. Каждый из вас когда-то встал на путь верного, преданного служения своему Отечеству и сегодня продолжает уверенно по нему следовать», — сказал Азаров.

Например, почётное звание заслуженного врача России присвоено заведующему ортопедическим отделением №2 Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина кандидату медицинских наук Сергею Литвинову.

За заслуги в научно-педагогической деятельности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён ректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» Вадим Чумак.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вручили госнаграды учёным и врачам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить