Театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье с 6 по 29 мая

Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня» состоится 6—29 мая.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Минкультуры Московской области.

Программу разделят на два блока — молодёжный и профессиональный.

Студии из Лобни, Подольска, Волоколамска и других городов покажут 35 спектаклей по произведениям Александра Пушкина, Фёдора Достоевского, Николая Гоголя и других авторов.

Среди участников — Омский государственный Северный драматический театр, Кинешемский драматический театр имени Островского, театр «Свободная сцена» из Бишкека.

Ранее НСН сообщала, что в Кузбассе может появиться филиал Большого театра.