Театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье с 6 по 29 мая
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Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Минкультуры Московской области.
Программу разделят на два блока — молодёжный и профессиональный.
Студии из Лобни, Подольска, Волоколамска и других городов покажут 35 спектаклей по произведениям Александра Пушкина, Фёдора Достоевского, Николая Гоголя и других авторов.
Среди участников — Омский государственный Северный драматический театр, Кинешемский драматический театр имени Островского, театр «Свободная сцена» из Бишкека.
Ранее НСН сообщала, что в Кузбассе может появиться филиал Большого театра.