CNN: исследование ООН показало, что 90% людей разделяют фундаментальные предубеждения в отношении женщин

Согласно новому отчёту ООН, почти 90% людей во всём мире придерживаются «фундаментальных предубеждений» в отношении женщин. В частности, половина населения мира по-прежнему считает, что мужчины больше подходят на роль политических лидеров, а 25% оправдывают избиение жены, сообщает CNN. Такая недооценка возможностей и прав заметно ограничивает возможности женщин для достижения успеха в обществе, предупреждают эксперты.

Почти девять из каждых десяти человек предвзято относятся к женщинам, сообщается в новом отчёте, составленном экспертами ООН. Согласно данным исследования, около 90% опрошенных придерживаются «фундаментальных предубеждений» в отношении женщин. Руководство ООН и эксперты осуждают «десятилетия застоя», в ходе которых права женщин во многих регионах мира продолжали ущемляться, сообщает CNN.



Опросы также показывают, что около 50% людей во всём мире по-прежнему считают, что мужчины становятся лучшими политическими лидерами, чем женщины, и более 40% уверены, что мужчины лучше руководят бизнесом. Особую тревогу вызывают данные о том, что около 25% опрошенных считают оправданным избиение жены собственным мужем. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчёте Программы развития при Организации Объединённых Наций (UNDP), отражающем последние данные всемирного опроса 80 стран и территорий, где проживает около 85% населения мира.



Авторы этого доклада также подчёркивают, что предвзятые гендерные социальные нормы во многих странах являются серьёзным препятствием для достижения гендерного равенства. Кроме того, недооценка возможностей и прав женщин в обществе ограничивает выбор и возможности, которые им предоставляются на протяжении всей жизни, говорится в статье.



Эти предубеждения были выявлены в различных регионах мира, среди людей с разным уровнем дохода и образования, также поясняют авторы исследования. По их словам, при этом комплексный показатель, известный как глобальный индекс гендерного неравенства (GII) и отражающий расширение прав и возможностей женщин, остаётся неизменным с 2019 года. И это означает, что в мире за последние годы фактически не было достигнуто никакого прогресса на пути к достижению гендерного равенства к 2030 году, подчёркивается в отчёте.



По словам экспертов, эти предубеждения проявляются по-разному. Например, на рынке труда женщины занимают менее трети руководящих должностей, в то время как на высшем уровне руководства картина остаётся ещё более мрачной: доля женщин на постах глав государств или правительств с 1995 года остаётся на уровне около 10%, говорится в докладе ООН.



Причём этот разрыв не отражает уровень образования: даже в тех 59 странах, где женщины в настоящее время имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, средний гендерный разрыв в доходах по-прежнему составляет до 39% в пользу мужчин. В отчёте также отмечается, что далекоидущие негативные последствия пандемии COVID-19 лишь усугубили эту проблему.



«Социальные нормы, ущемляющие права женщин, также наносят ущерб обществу в целом, препятствуя расширенному развитию человечества», — отметил в этой связи Педро Консейсао, руководитель отдела по человеческому развитию при ООН. По его словам, отсутствие прогресса в гендерных социальных нормах разворачивается на фоне общего кризиса человеческого развития: глобальный индекс человеческого развития (ИЧР) впервые за всю историю наблюдений снизился вначале в 2020 году, а затем и в 2021 году. Каждый человек только выиграет от обеспечения свободы действий для женщин, подчеркнул он.



Авторы доклада в то же время выражают надежду, что изменения всё же возможны, и приводят примеры того, как политика отпусков по уходу за ребёнком, например, меняет представления в обществе об обязанностях по уходу за детьми, а реформы на рынке труда приводят к позитивным изменениям представлений о позиции женщин на рабочем месте, говорится в статье. В отчёте также отмечается, что действия государственных властей играют решающую роль в изменении гендерных социальных норм.



Озабоченность в этой связи ранее выражал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который заявил в марте этого года, что достигнутый ранее прогресс в направлении гендерного равенства «исчезает на наших глазах», пишет CNN. Гутерреш также упомянул высокий уровень материнской смертности, похищение девочек с целью принуждения к раннему браку и нападения на тех, кто посещает школы, как свидетельство того, что надежда на достижение гендерного равенства «становится всё более отдалённой».



Генсек ООН подчеркнул, что права женщин и девочек нарушаются во всём мире, включая ущемление их сексуальных и репродуктивных прав. В июне прошлого года Верховный суд США вынес решение, оставляющее право на аборт на усмотрение отдельных штатов. А за год до этого в Польше вступил в силу запрет на аборты из-за пороков развития плода, что фактически положило конец почти всем абортам в стране, отмечает CNN.



Для прогресса на пути достижения гендерного равенства Гутерреш также призвал правительства всех стран к «коллективным» и «срочным» мерам, от повышения уровня образования, доходов и занятости для женщин и девочек, особенно в развивающихся странах, до поощрения их участия в развитии науки и технологий. «Века патриархата, дискриминации и вредных стереотипов создали огромный гендерный разрыв в науке и технике», — отметил генсек ООН, подчеркнув, что пора изменить эту ситуацию, заключает CNN.