Guardian: британские мужчины получают почти на 10% больше женщин — как и пять лет назад

Гендерный разрыв в оплате труда в Великобритании остаётся высоким и составляет 9,4% — на том же уровне, что и в 2017–2018 годах, следует из правительственного отчёта, оказавшегося в распоряжении The Guardian. Лишь один из 10 работодателей платит женщинам и мужчинам на одинаковых позициях равную заработную плату. Как отмечает издание, разрыв среди работников бюджетной сферы составляет 15,1%, что значительно превышает показатель в 8% для частного сектора.

Четыре из пяти компаний и организаций в Великобритании по-прежнему платят сотрудникам-мужчинам больше, чем женщинам, следует из правительственного отчёта о гендерном разрыве в оплате труда, оказавшегося в распоряжении The Guardian.

Разрыв в средней заработной плате остаётся неизменно высоким и составляет 9,4% — на том же уровне, что и в 2017–2018 годах, когда от работодателей впервые потребовали публиковать данные. До истечения крайнего срока на этой неделе около 10 тыс. компаний и государственных учреждений были обязаны предоставить правительству отчётность о гендерном разрыве в оплате труда.

Разрыв среди работников бюджетной сферы составляет 15,1% и значительно превышает этот показатель для частного сектора, где мужчины получают в среднем на 8% больше женщин. Оба показателя в целом аналогичны прошлогодним.

Почти в половине компаний и государственных учреждений сотрудникам-мужчинам платят как минимум на 10% больше, чем их коллегам-женщинам. Лишь в 3% компаний женщины получают на 10% больше, чем их коллеги-мужчины.

Как отмечает издание, только один из 10 работодателей платит женщинам и мужчинам на одинаковых позициях равную заработную плату.

Активисты выразили разочарование в связи с отсутствием изменений в уровне оплаты труда, несмотря на инициированный правительством процесс предоставления отчётности, который должен был помочь устранить разрыв. Обязанность обнародовать данные была наложена на всех работодателей с 250 и более сотрудниками.

Согласно анализу отчётности более чем 9 тыс. компаний, наибольший разрыв в средней оплате труда наблюдается в секторах строительства, финансов и страхования, а также образования. В этих секторах женщины зарабатывают на 21 — 23% меньше своих коллег-мужчин.

В секторах здравоохранения и социального обслуживания, а также в сфере гостиничного бизнеса, напротив, был зафиксирован самый низкий разрыв в оплате труда — всего в 2%, пишет The Guardian.