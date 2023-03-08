Die Welt: большинство немецких женщин не видят равноправия полов в Германии

62% граждан ФРГ не считают, что немецкие женщины и мужчины обладают равным статусом и правами, пишет Die Welt. При этом доля респондентов-женщин, разделяющих такие взгляды, составляет целых 73%, в то время как мужчин — 48%.

Почти три четверти женщин в Германии не считают, что в стране достигнуто равноправие между мужчинами и женщинами, пишет Die Welt, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov. 62% опрошенных не считают, что мужчины и женщины в немецком обществе имеют равные права и статус: при этом среди опрошенных женщин доля несогласных с этим тезисом составила 73%, а среди мужчин — 48%. По мнению респондентов, наиболее вопиющее неравенство между мужчинами и женщинами наблюдается на рынке труда.

В свете международного женского дня в ООН сейчас проводятся двухнедельные заседания комиссии по правам женщин, пишет издание. Выступавший на открытии заседаний генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что до полного равенства мужчин и женщин «ещё три столетия». Наибольшее беспокойство у ООН вызывает положение дел в Афганистане, где женщины практически полностью отрезаны от участия в общественной жизни.

Министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ одобрило выделение суммы в €26 млн для организации «ООН-женщины» на 2023 год, пишет Die Welt. Это почти в два раза больше, чем ещё два года назад, отмечает издание. По словам главы ведомства Свеньи Шульце, равноправие женщин и мужчин создаёт условия для снижения уровня бедности и установления глобальной стабильности.