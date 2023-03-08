Die Welt: большинство немецких женщин не видят равноправия полов в Германии

17:21
Губерниев: Тарасова смогла бы вести шоу на своём Youtube-канале
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой вести шоу на своём канале.
17:10
Власти Энергодара заявили о пожаре на набережной после атаки украинских беспилотников
Украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.
17:08
Умер бывший помощник главного тренера сборной России по футболу Гальбьяти
Ушёл из жизни бывший помощник Фабио Капелло в тренерском штабе сборной России по футболу Итало Гальбьяти.
17:07
Фестиваль «Зов Пармы» пройдёт 21—23 июля в Пермском крае
Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» состоится 21—23 июля в Пермском крае.
17:07
На ВДНХ откроют новые маршруты и экспозиции в 2023 году
На ВДНХ планируют открыть новые маршруты и экспозиции в 2023 году.
17:07
Исследование: 53% российских компаний нанимают внештатных сотрудников
Большинство российских компаний (53%) нанимают внештатных сотрудников.
16:57
Генсек ООН Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.
16:53
Захарова: Россия понимает, что доказывать Западу его неправоту бесполезно
Российская дипломатия понимает, что бесполезно и контрпродуктивно заниматься доказыванием Западу его неправоты.
16:53
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках четвёртого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
16:48
Фитнес-тренер Абаева посоветовала ставить цели при занятиях в тренажёрном зале
Фитнес-тренер Зарина Абаева дала советы по эффективным занятиям в тренажёрном зале.
16:47
В Удмуртии ожидается усиление ветра 9 марта
В Удмуртии в среду, 9 марта, ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут составить 15—17 м/с.
16:47
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 18 м/с
В Челябинской области в четверг, 9 марта, ожидаются сильные осадки, гололедица и ветер.
16:46
Лукерья Ильяшенко рассказала о своей героине в сериале «Вампиры средней полосы»
Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала подробности о своей героине Агате в сериале «Вампиры средней полосы».
16:43
Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: мастерство соперника на порядок выше, чем у «Сибири»
Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в рамках четвёртого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 с «Авангардом».
16:43
Спикер конгресса США Маккарти отказался от приглашения Зеленского посетить Украину
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти публично отверг приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину.
16:42
Физиолог Кондупьян высказалась о влиянии магнитных бурь на здоровье
Физиолог ЮФУ Оксана Кондупьян выразила мнение, что метеозависимость у людей не настолько большая, как принято считать.
16:42
Виктор Добронравов рассказал о съёмках в фильме «Т-34»
Актёр Виктор Добронравов рассказал о съёмках в фильме «Т-34».
16:40
В Тбилиси началась новая акция протеста против закона об иноагентах
В грузинской столице началась новая акция протеста против закона об иноагентах.
16:36
В Турции сообщили, что ущерб от землетрясений в стране составил порядка $80 млрд
Ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.
16:35
Ягудин: с Тарасовой готов всегда работать
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что у заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.
16:30
The Economist: поток западного оружия на Украину превратился из ручья в реку
Поток оружия, поставляемого из западных стран на Украину, превратился из ручья в реку. Об этом пишет The Economist.
16:28
Ульянов заявил, что Россия намерена продолжить диалог по восстановлению СВПД
Россия твёрдо настроена на продолжение диалога по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
16:19
Кравец — о победе «Авангарда» над «Сибирью»: игра была боевой и сложной
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе своей команды в рамках четвёртого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
16:17
Москалькова опубликовала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала данные о 70 украинских военных, которых Киев не захотел обменять.
16:10
Родионенко заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что отсутствие международных стартов сказывается на мотивации спортсменов.
16:05
На Украине заблокировали Telegram-каналы, оповещавшие жителей о местах раздачи повесток
В СБУ сообщили о блокировке 26 Telegram-каналов, в которых пользователей из семи регионов Украины оповещали о местах раздачи повесток в армию.
15:58
ЕС утвердил увеличение на €2 млрд бюджета фонда мира, финансирующего вооружение Украины
Евросовет утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия украинской армии, сообщило шведское председательство.
15:54
«Авангард» разгромил «Сибирь» в четвёртом матче плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» в гостях одержал победу над «Сибирью» в рамках четвёртого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
15:53
Маслов верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне
Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил шансы московской команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
15:51
Муж блогера Чекалиной: найденные в доме десять паспортов принадлежали членам семьи
Муж блогера Валерии Чекалиной, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, объяснил, почему в их доме нашли десять паспортов и 8 кг золота.
15:48
В МЧС сообщили о спасении более 80 рыбаков с двух оторвавшихся льдин в Ленобласти
Спасатели доставили на берег 83 рыбака, оказавшихся на двух оторвавшихся льдинах в акватории Финского залива в Ленобласти.
15:47
Четыре человека погибли при столкновении двух самолётов во Флориде
В результате столкновения двух небольших самолётов над озером в американском штате Флорида погибли четыре человека.
15:45
РБК: сеть Azimut Hotels бизнесмена Клячина решила отказаться от отелей в Европе
Сеть Azimut Hotels, у которой 15 лет назад насчитывалось более 20 гостиниц в Европе, прекращает участие в бизнесе европейских отелей. Об этом сообщил представитель компании Gleden Invest, которая управляет активами бизнесмена Александра Клячина.
15:42
Ольховский считает, что Медведеву будет непросто подобраться к Джоковичу в рейтинге ATP
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет сложно приблизиться вплотную в мировом рейтинге к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
15:33
Бестемьянова: у Тарасовой получится всё, что она захочет
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что у заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.
15:29
Столтенберг: страны НАТО уже подписали с ВПК контракты на расширение поставок боеприпасов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов.
15:28
Бывший мэр Белгорода арестован на два месяца по подозрению в получении взятки
Свердловский районный суд Белгорода на два месяца арестовал бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки.
15:22
Сёмин: у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что у «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком».
15:22
Чимаев расплакался во время общения с девочкой-сиротой
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провёл встречу с детьми-сиротами в Швеции.
15:17
РБК: состояние пережившего инсульт Костомарова не улучшается
Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
15:17
Столтенберг заявил, что в НАТО не знают причастных ко взрывам «Северных потоков» личностей
В НАТО не знают, кто взорвал газопроводы «Северных потоков», однако диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры альянса, заявил его генсек Йенс Столтенберг.
15:16
В «Боруссии» заявили, что постараются сохранить Беллингема ещё на один сезон
Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.
15:13
Глава парламента Крыма считает, что Украина не должна иметь выхода к Чёрному морю
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Украина должна быть лишена выхода к Чёрному морю. По его мнению, это может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам России.
15:09
The Sun: игрок «Манчестер Сити» Уолкер в пьяном виде снимал штаны в баре и приставал к девушкам
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер оказался в центре крупного скандала.
15:07
В ДНР сообщили о четырёх пострадавших при обстрелах ВСУ, включая двух детей
Четыре человека пострадали при обстрелах Донецка со стороны украинской армии, включая двух детей.
15:03
Вартанян: не считаю, что Нурмагомедов талантлив, он крайне дисциплинирован и очень трудолюбив
Боец ММА Эдуард Вартанян высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянине Хабибе Нурмагомедове.
15:00
Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари»
Хоккеисты «Миннесота Уайлд» не стали поддерживать акцию и надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари Флеймз».
14:57
Столтенберг допустил переход Артёмовска под контроль России в ближайшее время
В НАТО не исключают вероятности перехода Артёмовска под контроль России в ближайшие дни, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
14:56
Свищёв высказался о ситуации с возможной отменой карты болельщика
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с возможной отменой карты болельщика (Fan ID).
14:50
Загитова показала женственную фотосессию в честь 8 Марта
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова приняла участие в женственной фотосессии.