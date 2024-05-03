Галлямов — о словах Жулина про полупьяных фигуристов: так не уважать болельщиков не могу себе представить
- РИА Новости
«Ни полу, ни четверть, ни полностью. Так не уважать себя и болельщиков не могу себе представить», — написал Галлямов в Telegram.
Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными.
60-летний специалист является чемпионом мира 1993 года в танцах на льду, на его счету бронза Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебро Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.
Ранее Тарасова отреагировала на слова Жулина.