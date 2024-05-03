Галлямов — о словах Жулина про полупьяных фигуристов: так не уважать болельщиков не могу себе представить

Чемпион мира Александр Галлямов отреагировал на слова двукратного призёра Олимпийских игр и тренера Александра Жулина о том, что фигуристы «катаются полупьяными».

«Ни полу, ни четверть, ни полностью. Так не уважать себя и болельщиков не могу себе представить», — написал Галлямов в Telegram.

Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными.

60-летний специалист является чемпионом мира 1993 года в танцах на льду, на его счету бронза Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебро Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.

Ранее Тарасова отреагировала на слова Жулина.