RT в Telegram
Подпишись

Галлямов — о словах Жулина про полупьяных фигуристов: так не уважать болельщиков не могу себе представить

Короткая ссылка
Чемпион мира Александр Галлямов отреагировал на слова двукратного призёра Олимпийских игр и тренера Александра Жулина о том, что фигуристы «катаются полупьяными».
Галлямов — о словах Жулина про полупьяных фигуристов: так не уважать болельщиков не могу себе представить
  • РИА Новости

«Ни полу, ни четверть, ни полностью. Так не уважать себя и болельщиков не могу себе представить», — написал Галлямов в Telegram.

Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными. 

60-летний специалист является чемпионом мира 1993 года в танцах на льду, на его счету бронза Олимпиады 1992 года в Альбервиле и серебро Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.

Ранее Тарасова отреагировала на слова Жулина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить