Специалист Мурадян рассказал о перспективных профессиях
- Gettyimages.ru
- © Erik Isakson
«Можно быть управленцем, разработчиком, тестировщиком, много вариантов. Первое, что я бы рекомендовал сделать, это присмотреться к ИТ-отрасли. При этом стоит пройти профориентацию в этой сфере, и если что-то зацепило, то уже углубляться», — сказал он в беседе с ОТР.
По его словам, если школьнику нравится делать что-то своими руками, то можно рассмотреть такие профессии, как столяр, токарь, закройщик, швея.
«Это профессии, в которых здесь и сейчас руками можно зарабатывать деньги. Это профессии, с которыми ты всегда найдёшь работу. С точки зрения финансовой устойчивости и безопасности не будет такого, чтобы ты остался без работы, никогда», — пояснил Мурадян.
Как считает эксперт, за консультацией можно обратиться к профориентологу или HR-специалисту.
Ранее психолог Елена Строганова рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ.