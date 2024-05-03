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Специалист Мурадян рассказал о перспективных профессиях

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HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета комитета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадян заявил, что в ближайшие годы будут актуальны все профессии, связанные с ИТ-сферой.
Специалист Мурадян рассказал о перспективных профессиях
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Isakson

«Можно быть управленцем, разработчиком, тестировщиком, много вариантов. Первое, что я бы рекомендовал сделать, это присмотреться к ИТ-отрасли. При этом стоит пройти профориентацию в этой сфере, и если что-то зацепило, то уже углубляться», — сказал он в беседе с ОТР.

По его словам, если школьнику нравится делать что-то своими руками, то можно рассмотреть такие профессии, как столяр, токарь, закройщик, швея.

«Это профессии, в которых здесь и сейчас руками можно зарабатывать деньги. Это профессии, с которыми ты всегда найдёшь работу. С точки зрения финансовой устойчивости и безопасности не будет такого, чтобы ты остался без работы, никогда», — пояснил Мурадян.

Как считает эксперт, за консультацией можно обратиться к профориентологу или HR-специалисту.

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