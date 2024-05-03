Меликов: прапорщику Фархаду Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что прапорщику Фархаду Худайнатову, отправившемуся в зону СВО, посмертно присвоили звание Героя России.

Об этом он написал в Telegram.

«Дагестан может гордиться ещё одним достойным сыном — звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову. Увы, посмертно», — отметил глава региона.

По словам Меликова, Худайнатов стал одиннадцатым дагестанцем, получившим это высокое звание с начала СВО.

Глава региона отметил, что боец всегда помогал товарищам и даже в своём последнем бою, когда в сентябре 2023 года в Запорожской области подгруппа под командованием Худайнатова попала под массированный огонь, занимался спасением других военнослужащих.

«В течение трёх часов гвардии прапорщик по заминированному участку и под непрекращающимся огнём одного за другим эвакуировал товарищей. Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, он, несмотря на ранения, вернулся на опорный пункт и продолжал корректировать огонь», — добавил Меликов.

Лишь после выполнения задачи Худайнатов запросил эвакуацию, однако слишком поздно — от полученных ранений и потери крови он скончался на операционном столе.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.