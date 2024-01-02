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Жога: погибшего на СВО генерала Фролова посмертно удостоили звания Героя России

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Председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.
Жога: погибшего на СВО генерала Фролова посмертно удостоили звания Героя России
  • РИА Новости

По его словам, Владимир Фролов удостоен звания Героя указом президента России Владимира Путина от 25 декабря.

Он рассказал, что Фролов героически погиб в марте 2022 года.

По его словам, генерал-майора убил украинский снайпер, когда боевики ВСУ поняли, что не смогут взять его в плен живым.

«Его хотели взять живым, но он просто не дался. Задействовал всё оружие, что у него было», — сообщил Жога в своём Telegram-канале.

В октябре 2023 года сообщалось, что президент России присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 270 участников спецоперации удостоены звания Героя России.

14 декабря Владимир Путин заявил, что среди мобилизованных россиян уже 14 Героев России.

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