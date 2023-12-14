Российский президент Владимир Путин заявил, что среди мобилизованных россиян уже 14 Героев России.

Об этом он сказал, подводя итоги года.

«Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счёт, прилепили название такое к этим людям — «мобики», прекрасно всё это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично, 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что уже и не говорит про медали и ордена иного достоинства.

По его словам, сформированы также полки по обслуживанию техники, среди мобилизованных оказалось много хороших специалистов.

Также Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации в России на сегодняшний день нет.