Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации в России нет
Он отметил, что понимает, что данный вопрос является чувствительным.
Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек.
Президент рассказал, что в зоне боевых действий находятся 244 тыс. мобилизованных.
Глава государства добавил, что 41 тыс. уволены в связи с достижением предельного возраста и по здоровью.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.
«На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что мир будет после достижения Россией своих целей в СВО.