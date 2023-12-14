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Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации в России нет

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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в России.

Он отметил, что понимает, что данный вопрос является чувствительным. 

Путин напомнил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек. 

Президент рассказал, что в зоне боевых действий находятся 244 тыс. мобилизованных. 

Глава государства добавил, что 41 тыс. уволены в связи с достижением предельного возраста и по здоровью. 

Он подчеркнул, что на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.

«На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что мир будет после достижения Россией своих целей в СВО.

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