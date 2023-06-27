Daily Sabah: нынешний туристический сезон в Анталье «побил все рекорды» — в том числе благодаря россиянам

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что нынешний туристический сезон в «турецкой жемчужине Средиземноморья» Анталье уже «побил все рекорды», пишет Daily Sabah. В мае Турция приняла 4,5 млн иностранных туристов, что на 16,2% больше, чем в прошлом году. Столь стремительный рост объясняется в том числе увеличением потока российских туристов. По официальным данным, число отдыхающих из России выросло на 76,5% по сравнению с прошлым годом и превысило 640 тыс. человек.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что нынешний туристический сезон в «турецкой жемчужине Средиземноморья» Анталье «побил все рекорды», передаёт Daily Sabah.

Эрсой сообщил, что в аэропорты Антальи ежедневно прибывают около 100 тыс. иностранных туристов. «Анталья имеет огромное значение не только как сельскохозяйственный, но и как туристический центр», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Анталья стабильно опережает другие города Турции по количеству бронирований отелей и доходам от туризма.

Министр заявил о своей приверженности делу «дальнейшего укрепления успехов Антальи и поднятия их на новые высоты». Он подчеркнул важность продвижения туризма и получения доходов в течение всего года, а не только в течение туристического сезона.

Число туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом в этом году, превысило отметку в пять миллионов. Кроме того, недавно, 24 июня, Анталья установила новый рекорд, приняв 90 853 иностранных туриста за сутки.

В мае Турция приняла 4,5 млн иностранных туристов, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь стремительный рост объясняется устойчивыми потоками туристов из России, вызванными ограничениями на полёты, введёнными западными странами в связи с конфликтом на Украине, а также высоким спросом со стороны стран Европы.

По данным министерства культуры и туризма Турции, число прибывших из России выросло на 76,5% по сравнению с прошлым годом и превысило 640 тыс. человек. Россия стала лидером рейтинга. За ней следует Германия с 617 тыс. туристов. Третью строчку заняла Великобритания.

Лидером рейтинга среди турецких городов стала Анталья, которая приняла в мае 1,51 млн туристов. Стамбул, крупнейший город страны, посетило 1,5 млн иностранных туристов, пишет Daily Sabah.