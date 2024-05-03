Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 марта 2024 года.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
К 21:32 мск фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $82,89.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, которые оказывают влияние на стоимость нефти.
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