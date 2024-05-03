RT в Telegram
Подпишись

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель

Короткая ссылка
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 марта 2024 года.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

К 21:32 мск фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $82,89.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, которые оказывают влияние на стоимость нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить