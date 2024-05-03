Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 марта 2024 года.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. К 21:32 мск фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $82,89. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, которые оказывают влияние на стоимость нефти.