Аналитик Антонов рассказал о факторах, влияющих на стоимость нефти

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о факторах, которые оказывают влияние на стоимость нефти.

«На нефтяной рынок оказывают влияние несколько факторов: последнее сокращение запасов нефти в США на 6,4 млн баррелей за прошлую неделю, что превзошло ожидания рынка; увеличение импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов в США, указывающее на восстановление спроса», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, также на стоимость влияет ситуация на Ближнем Востоке.

Кроме того, оказывают влияние ожидания, что Федеральная резервная система США может сохранять высокие процентные ставки в течение длительного времени.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на нефтяные цены на мировом рынке.