Аналитик: в ближайшее время цена на нефть будет колебаться вокруг $90 за баррель

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на нефтяные цены на мировом рынке.

Специалист отметил, что потребление нефти в мире растёт, а добыча, наоборот, снизилась.

«Китай и Индия наращивают объёмы потребления, и именно они являются драйверами роста спроса и импортируют всё больше и больше. В то же время ОПЕК+ с 1 января ужесточила квоты, а потом ещё и дополнительно добровольно многие участники заявили о снижении объёма своей добычи... Получается, что возрастающему спросу не хватает предложений. И на этом фоне цена постепенно подрастает», — рассказал Юшков.

Вторым фактором, влияющим на цену нефти, по мнению специалиста, является напряжённость на Ближнем Востоке.

«Она тоже действует уже давно как некий элемент поддержки цен на нефть. Сейчас мы видим, что эскалация продолжается... Иран всё больше втягивается напрямую, а не через своих союзников. А Иран всегда обещал, что если вдруг ему будет угрожать какая-то опасность, то тогда он перекроет Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой торговли нефтью ежесуточно. И одна только угроза в реализации подобного сценария подталкивает цены вверх», — объяснил аналитик.

По его прогнозам, в ближайшее время будут происходить колебания цены вокруг $90 за баррель, но постепенно она всё равно будет расти.

«Её сбивать может только один аспект — ввод в эксплуатацию каких-то новых проектов в странах, не входящих в ОПЕК+. Но, опять же, как только они будут вводить какой-то проект в эксплуатацию, цена будет отскакивать вниз. Потом опять расти на фоне роста мирового потребления. Поэтому такие скачкообразные движения возможны, но между ними, я думаю, цена будет постепенно подрастать», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $91 за баррель впервые с 23 октября 2023 года.