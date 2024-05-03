Трусова ещё не приняла решение о завершении карьеры
- РИА Новости
«Закончила ли выступать? Нет, ещё не закончила. Буду ли выступать на больших соревнованиях? Я не решила пока», — рассказала Трусова в шоу Comedy Club.
За свою карьеру фигуристка завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.
Трусова не выступала на турнирах с 2022 года.
Ранее Трусова не стала отвечать на вопрос об участии в следующем сезоне.