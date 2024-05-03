Трусова ещё не приняла решение о завершении карьеры

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопросы о своей спортивной карьере.

«Закончила ли выступать? Нет, ещё не закончила. Буду ли выступать на больших соревнованиях? Я не решила пока», — рассказала Трусова в шоу Comedy Club.

За свою карьеру фигуристка завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Трусова не выступала на турнирах с 2022 года.

Ранее Трусова не стала отвечать на вопрос об участии в следующем сезоне.