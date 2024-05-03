Bloomberg: США обсуждают с G7 идею выделить Украине $50 млрд

Американские власти ведут переговоры с другими членами G7 о создании группы по предоставлению киевским властям $50 млрд.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США ведут переговоры с близкими партнёрами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставили бы Украине помощь в размере до $50 млрд», — указывается в материале.

При этом американцы предлагают компенсировать эти расходы за счёт «прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены».

Также американская сторона настаивает на том, чтобы соглашение об этой идее было заключено уже в июне в Италии.

Ранее стало известно, что генсек НАТО предложил членам альянса собрать $100 млрд для Киева.