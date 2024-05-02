Сийярто: генсек НАТО предложил членам альянса собрать $100 млрд для Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил странам — участницам альянса официальное предложение о сборе нового фонда объёмом $100 млрд для оказания военной помощи Украине.

Об этом сообщил в социальных сетях глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сейчас НАТО хочет «закачать» новые $100 млрд в эту войну. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам», — рассказал он.

Сийярто подчеркнул, что стремление НАТО затянуть конфликт на Украине ещё на пять лет сопряжено с рисками, и отметил, что Венгрия будет бороться за своё право «остаться в стороне от этого безумия».

Ранее генсек НАТО заявил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось из-за невыполненных обещаний по поставкам.